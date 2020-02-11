Столтенберг назвал условия приближения Украины к НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Лучший шаг - продолжение реформ в секторе безопасности и обороны

Лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО есть продолжение реформ в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что усилия в Украине должны быть сосредоточены вокруг того, что Украина заявила сама: проведение реформ, модернизация, стремление достичь стандартов НАТО.

"Это есть хорошо для Украины, ведь укрепит ваши оборонительные и опасные способности и институты. Это является наилучшим путем для Украины, чтобы продвигаться к членству в НАТО", - заявил Столтенберг.

Он также подтвердил, что в рамках встречи министров обороны НАТО, которая состоится 12-13 февраля в Брюсселе, союзники будут иметь возможность общения с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения динамичного процесса реформ и выразить решительную политическую и практическую помощь Альянса Украине, в частности, в ее усилиях по поиску мирного решения для конфликта на Донбассе

Напомним, Кабинет министров одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, документ разработали по международной методике Results-Based Management (управление, ориентированное на результат), которая используется при подготовке стратегических документов в странах-участницах НАТО, Всемирном банке и ООН.

Ранее МИД Украины назвал ключевые шаги для получения Плана относительно членства в НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что необходимо разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Кроме того, Украине необходимо завершить усиление парламентского контроля над сектором обороны, безопасности и разведки.