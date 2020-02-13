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Украина готова к участию в новой программе НАТО, - Загороднюк

Новости » Политика     13.02.2020 - 12:38
Украина готова к участию в новой программе НАТО, - Загороднюк
Фото: Андрей Загороднюк на рабочем завтраке с Йенсом Столтенбергом (mil.gov.ua)

Украина соответствует критериям для участия в Программе расширенных возможностей НАТО

Украина подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на рабочем завтраке с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Загороднюк заявил, что присоединение к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является приоритетом для Украины.

"Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк и призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО являются реформы в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов.

Отметим, в декабре Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО.

Британия будет помогать в усилении инфраструктуры Военно-морских сил Украины
Новости Украины НАТОМинистерство обороны РФАндрей Загороднюк
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