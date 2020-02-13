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Столтенберг: НАТО продовжить підтримувати Україну

Новини » Політика     13.02.2020 - 14:56
Столтенберг: НАТО продовжить підтримувати Україну
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Члени НАТО висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Північноатлантичний Альянс продовжить надавати сильну політичну і практичну підтримку Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він зазначив, що міністри оборони країн-членів Альянсу провели сьогодні хорошу розмову з головою українського оборонного Міністерства Андрієм Загороднюком. За словами Столтенберга, обговорювали ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

"На сніданку, організованому Канадою, союзники висловили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. НАТО продовжує надавати сильну політичну і практичну підтримку", - зазначив глава НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна подала заявку на участь у Програмі партнерства розширених можливостей НАТО. За словами українського міністра, Україна вже відповідає необхідним критеріям.

Також РБК-Україна повідомляло, що в грудні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонної співпраці.

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