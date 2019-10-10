Столкновения на КПП и дело против Кличко: новости за 9 октября

Жеваго объявлен в розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

В Кременном произошли столкновения, есть пострадавшие

В Кременном на контрольно-пропускном пункте произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Через блокпост пытались прорваться граждане без предъявления документов и проверки транспортных средств. В полиции рассказали подробности инцидента

Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении киевского мэра Виталия Кличко. Согласно судебным материалам, Кличко подозревают в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

Зеленский: формулы деоккупации Крыма сейчас нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины невозможна. Об этом он сказал на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве, передает Крым.Реалии. Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает что "Украина сама не справится".

Три дороги в Украине планируют сделать платными

Министерство инфраструктуры планирует сделать три дороги в Украине платными. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Платными хотят сделать дороги Львов-Краковец, киевская кольцевая и Белая Церковь-Киев.

Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Сообщается, что встреча начнется 10 октября в 10:00. В ОП отметили, что президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Эрдоган обьявил о начале военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира" объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает ВВС. Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

В Кабмине анонсировали отмену трудовых книжек: что изменится

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине. Министр надеется, что отменить трудовые книжки удастся уже в этом году. Стало известно, что изменится для работающих украинцев.

Стало известно имя нового соперника Усика в первом бою в супертяжах

Новым соперником украинца Александра Усика в первом бою в супертяжелом дивизионе стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. Об этом в Twitter сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн. Бой, как и планировалось ранее, состоится 12 октября в Чикаго.