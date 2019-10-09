В Кременном произошли столкновения, есть пострадавшие

Фото: военные в Кременном (twitter.com/HromadskeUA)

Через блокпост пытались прорваться граждане без предъявления документов и проверки транспортных средств

В Кременном на контрольно-пропускном пункте произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, через блокпост пытались прорваться граждане без представления документов и проверки транспортных средств.

"На блокпосту в Кременной Луганской области произошло столкновение между правоохранителями и гражданами, которые пытались прорваться через блокпост без представления документов и проверки траснпортних средств. Это дорога с Донецкой области в Луганск. Для того, чтобы их пропустить сначала нужно предъявить документы и транспортное средство для осмотра, что не понравилось гражданам", - сообщила Погукай.

Как отметила пресс-секретарь, во время столкновения пострадал правоохранитель.

"Есть пострадавший правоохранитель. Он доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Открыли производство по статье 345 часть 2 УК "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей", - заявила Погукай.

По ее словам, милиционер получил травму во время попытки граждан проехать на автомобиле через блокпост.

"Кажется, что у него перелом ноги" , - добавила она.

Напомним, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что обустройство позиций для разведения войск в Золотом еще готово не полностью, а в Петровском позиции подготовлены на 98%.