ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В полиции рассказали детали стычки в Кременной

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 16:01
В полиции рассказали детали стычки в Кременной
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские задержали двух человек

В полиции рассказала подробности столкновения в Кременной между активистами и правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как сообщается, сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" Национальной полиции в Киевской области, которые с 2014 года несут службу в Луганской области и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов.

Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Как отмечается, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

В результате столкновений полицейские задержали двух человек. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецпризначенцю, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Кременной на КПВВ произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Через блокпост пытались прорваться граждане без представления документов и проверки транспортных средств. В результате столкновения пострадал один правоохранитель.

В Ровно застрелился полицейский в райотделе В активную общественную деятельность вовлечено менее 10% украинцев
Новости Украины ЛуганскЛуганскполицияактивистыстычки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь