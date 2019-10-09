В полиции рассказали детали стычки в Кременной

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские задержали двух человек

В полиции рассказала подробности столкновения в Кременной между активистами и правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как сообщается, сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" Национальной полиции в Киевской области, которые с 2014 года несут службу в Луганской области и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов.

Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Как отмечается, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

В результате столкновений полицейские задержали двух человек. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецпризначенцю, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Кременной на КПВВ произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Через блокпост пытались прорваться граждане без представления документов и проверки транспортных средств. В результате столкновения пострадал один правоохранитель.