В Кабмине анонсировали отмену трудовых книжек: что изменится

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правительстве надеются, что отмену удастся технически запустить уже в этом году

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Дубилета.

Министр надеется, что отменить трудовые книжки удастся уже в этом году.

"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек… Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - написал он.

Дубилет отметил, что украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы", - объяснил министр Кабмина.

По его словам, при наличии у гражданина трудового стажа до 2000 года будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя.

"Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать. Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом году", - добавил Дубилет.

Напомним, в 2015 году организация EasyBusiness опубликовала инфографику, согласно которой отмена трудовых книжек позволит Украине сэкономить около 500 млн гривен в год.

Как писало РБК-Украина, в 2016 году министр социальной политики Украины Андрей Рева подчеркивал, что трудовые книжки уже не играют никакой роли, но неизвестно, когда их отменят.