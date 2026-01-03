У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла

Конфлікт США та Венесуели

16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходять у води Венесуели або залишають їх.

Таким кроком американська адміністрація прагне перекрити ключові джерела фінансування режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

За останні тижні військові США перехопили два нафтові танкери, тоді як третє судно, яке переслідували американські сили, відвернулося від венесуельських вод і зникло в Атлантичному океані.

Раніше цього тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти десяти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Іраном і Венесуелою, яких підозрюють в участі у торгівлі озброєнням. Також до санкційних списків було внесено нафтові компанії та танкери, пов’язані з Венесуелою.

Окрім нафтової блокади, Дональд Трамп близько тижня тому оголосив уряд Ніколаса Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його у причетності до наркоторгівлі.

На тлі зростання напруженості Трамп не виключив можливості військової кампанії США проти Венесуели в майбутньому. Крім того, нещодавно він заявив про удар по об’єкту на території Венесуели - за його словами, було уражено навантажувальні доки, які, ймовірно, використовувалися суднами для перекидання наркотиків.