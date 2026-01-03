В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света

Конфликт США и Венесуэлы

16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в воды Венесуэлы или покидают их.

Таким шагом американская администрация стремится перекрыть ключевые источники финансирования режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

За последние недели военные США перехватили два нефтяных танкера, тогда как третье судно, которое преследовали американские силы, отвернулось от венесуэльских вод и исчезло в Атлантическом океане.

Ранее на этой неделе Министерство финансов США ввело санкции против десяти физических и юридических лиц, связанных с Ираном и Венесуэлой, которых подозревают в участии в торговле вооружением. Также в санкционные списки были внесены нефтяные компании и танкеры, связанные с Венесуэлой.

Кроме нефтяной блокады, Дональд Трамп около недели назад объявил правительство Николаса Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.

На фоне роста напряженности Трамп не исключил возможности военной кампании США против Венесуэлы в будущем. Кроме того, недавно он заявил об ударе по объекту на территории Венесуэлы - по его словам, были поражены погрузочные доки, которые, вероятно, использовались судами для переброски наркотиков.