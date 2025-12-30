США ввели санкції проти осіб з Ірану та Венесуели через торгівлю дронами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти десяти фізичних і юридичних осіб з Ірану та Венесуели, причетних до торгівлі безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського відомства.

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції щодо 10 фізичних і юридичних осіб, що базуються у Венесуелі та Ірані, зокрема щодо венесуельської компанії, які зробили внесок у торгівлю дронами Ірану з Венесуелою", - йдеться в заяві.

Зокрема, під санкції потрапила венесуельська компанія Empresa Aeronautica Nacional.

Загалом до санкційних списків внесли п’ять фізичних та три юридичні особи з Ірану, а також по одній фізичній і юридичній особі з Венесуели.

Водночас OFAC повідомило про зняття санкцій із шести осіб. Серед них - громадянка Росії, три громадянки Польщі, які проживають на Кіпрі, громадянин Швейцарії та особа з подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю.