У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою, ракетами та дронами

В ніч на вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ, а невдовзі повідомили про кілька цілей одразу в напрямку столиці. Пізніше зафіксували ще одну швидкісну ціль на Вороньків за Києвом, а також ракету на півдні Київщини курсом на місто.
Після цих попереджень у Києві пролунала низка вибухів. Водночас з акваторії Чорного моря в північному напрямку рухаються крилаті ракети "Калібр".
Оновлено 2:35
Повітряні сили повідомили про реактивні безпілотники, що прямують до Києва зі сходу.
Крім того, для Києва та області зберігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження. У Повітряних силах закликали залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги.
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Повітряні сили знову попередили про рух швидкісних цілей в сторону столиці, згодом військові уточнили, що ракети тримають курс на область.
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КМВА повідомила про перші наслідки російської атаки: займання на території нежитлового сектору в Дніпровському районі Києва. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Атаки на Київ реактивними дронами стали регулярними останніми днями. "Флеш" розкрив можливу причину, чому "Шахеди" летять до столиці одним маршрутом уздовж кордону з Білоруссю - ворог, імовірно, використовує для навігації мережу білоруських мобільних операторів.
Росія завдала чергового удару по Києву - у місті спалахнули пожежі одразу в кількох районах, горіли склади, житловий будинок і зелена зона. А напередодні, коли в Києві лунали вибухи, дрон впав на території між житловими будинками в Оболонському районі, де спалахнула багатоповерхівка.
Про саму тактику ворога РБК-Україна також писало: за даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями, намагаючись виснажити ППО та паралізувати життя столиці постійними тривогами. За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - Росія запускає реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.