У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою, ракетами та дронами

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ, а невдовзі повідомили про кілька цілей одразу в напрямку столиці. Пізніше зафіксували ще одну швидкісну ціль на Вороньків за Києвом, а також ракету на півдні Київщини курсом на місто.

Після цих попереджень у Києві пролунала низка вибухів. Водночас з акваторії Чорного моря в північному напрямку рухаються крилаті ракети "Калібр".

Оновлено 2:35

Повітряні сили повідомили про реактивні безпілотники, що прямують до Києва зі сходу.

Крім того, для Києва та області зберігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження. У Повітряних силах закликали залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги.

Оновлено 2:44

Повітряні сили знову попередили про рух швидкісних цілей в сторону столиці, згодом військові уточнили, що ракети тримають курс на область.

Оновлено 3:00

КМВА повідомила про перші наслідки російської атаки: займання на території нежитлового сектору в Дніпровському районі Києва. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.