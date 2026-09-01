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В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой, ракетами и дронами

02:25 01.09.2026 Вт
2 мин
Параллельно Воздушные силы фиксируют движение крылатых ракет
aimg Екатерина Коваль
Фото: воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов (Getty Images)

В ночь на вторник, 1 сентября, россияне атаковали Киев баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Киев, а вскоре сообщили о нескольких целях сразу в направлении столицы. Позже зафиксировали еще одну скоростную цель на Воронькове по Киеву, а также ракету на юге Киевщины курсом на город.

После этих предупреждений в Киеве раздался ряд взрывов. В то же время из акватории Черного моря в северном направлении двигаются крылатые ракеты "Калибр".

Обновлено 2:35

Воздушные силы сообщили о реактивных беспилотниках, направляющихся в Киев с востока.

Кроме того, для Киева и области сохраняется угроза применения баллистического вооружения и других способов поражения. В Воздушных силах призывали оставаться в укрытиях до оглашения отбоя тревоги.

Обновлено 2:44

Воздушные силы снова предупредили о движении скоростных целей в сторону столицы, впоследствии военные уточнили, что ракеты держат курс на область.

Обновлено 3:00

КМВА сообщила о первых последствиях российской атаки: возгорании на территории нежилого сектора в Днепровском районе Киева. Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Атаки на Киев реактивными дронами стали регулярными в последние дни. "Флэш" раскрыл возможную причину того, почему "Шахеды" летят в столицу одним маршрутом вдоль границы с Беларусью - враг, вероятно, использует для навигации сеть белорусских мобильных операторов.

Россия нанесла очередной удар по Киеву – в городе вспыхнули пожары сразу в нескольких районах, горели склады, жилой дом и зеленая зона. А накануне, когда в Киеве раздавались взрывы, дрон упал на территории между жилыми домами в Оболонском районе, где вспыхнула многоэтажка.

О самой тактике врага РБК-Украина также писало: по данным Центра противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами, пытаясь истощить ПВО и парализовать жизнь столицы постоянными тревогами. За последние недели количество таких дронов резко возросло - Россия запускает реактивные "Шахеды" практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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