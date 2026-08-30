РФ запускає по Україні реактивні дрони одразу з конвеєра. "Флеш" назвав кількість за місяць
Росія запускає по Україні тисячі реактивних "Шахедів" практично одразу після виготовлення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За його словами, у липні Україну атакували приблизно 1500 реактивних "Шахедів", цього місяця - вже більше 2500.
"Реактивні "Шахеди" запускаються по Україні практично прямо з заводу", - зазначив радник президента.
Фото: t.me/serhii_flash
Росія посилила атаки реактивними дронами на Київ
Нагадаємо, вже четвертий день поспіль росіяни безперервно атакують Київ і Київську область реактивними дронами.
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення.