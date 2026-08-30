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РФ запускає по Україні реактивні дрони одразу з конвеєра. "Флеш" назвав кількість за місяць

12:30 30.08.2026 Нд
1 хв
Кількість реактивних "Шахедів", які Росія запускає по Україні, за місяць різко зросла
aimg Тетяна Степанова
РФ запускає по Україні реактивні дрони одразу з конвеєра. "Флеш" назвав кількість за місяць Фото: Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра (wikipedia.org)
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Росія запускає по Україні тисячі реактивних "Шахедів" практично одразу після виготовлення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, у липні Україну атакували приблизно 1500 реактивних "Шахедів", цього місяця - вже більше 2500.

"Реактивні "Шахеди" запускаються по Україні практично прямо з заводу", - зазначив радник президента.

РФ запускає по Україні реактивні дрони одразу з конвеєра. &quot;Флеш&quot; назвав кількість за місяць

Фото: t.me/serhii_flash

Росія посилила атаки реактивними дронами на Київ

Нагадаємо, вже четвертий день поспіль росіяни безперервно атакують Київ і Київську область реактивними дронами.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення.

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