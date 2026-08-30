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Реактивні "Шахеди" летять на Київ одним маршрутом: "Флеш" розкрив можливу причину

16:30 30.08.2026 Нд
2 хв
Дрони РФ масово уникають найкоротшого шляху до столиці
aimg Сергій Козачук
Реактивні "Шахеди" летять на Київ одним маршрутом: "Флеш" розкрив можливу причину Фото: дрони РФ атакують Київ за одним маршрутом (Getty Images)
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Російські реактивні дрони "Шахед" прямують до Києва за однаковим маршрутом - вздовж кордону з Білоруссю. Ворог може використовувати для їхньої навігації мережу білоруських мобільних операторів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чому дрони змінили траєкторію

За спостереженнями експерта, сотні реактивних БПЛА оминають прямий шлях до столиці та максимально довго тримаються біля кордону суміжної держави.

Основним поясненням такої аномалії є прив'язка обладнання безпілотників до білоруської цивільної інфраструктури зв'язку.

"Я зупинився на тому, що LTE-модеми на "Шахедах" за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі", - зазначив Сергій "Флеш".

Реактивні &quot;Шахеди&quot; летять на Київ одним маршрутом: &quot;Флеш&quot; розкрив можливу причину

Фото: дрони РФ атакують Київ за одним маршрутом (facebook.com/Serhii.Flash)

Він додав, що версія про пряме керування через білоруські пункти MESH малоймовірна, адже "пункти зв’язку працюють набагато далі, ніж до кордону".

Нова тактика атак РФ

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.

Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога - виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Окрім цього, за останні тижні кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць різко зросла.

Промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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