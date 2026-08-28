РФ запускає на Київ реактивні дрони хвилями: у ЦПД пояснили мету ворога

Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

За його словами, будуть відповідні рішення щодо протидії цій тактиці росіян.

"Ворог запускає дрібну кількість реактивних дронів хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення", - зазначив Коваленко.

Обстріли Києва та області

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня росіяни атакували складські приміщення "Нової пошти" в Білогородській громаді Київської області. Після першого влучання ворог завдав ще двох ударів по цій же локації, поки на місці тривала ліквідація пожежі.

Минулої ночі російські війська здійснили масовану атаку на логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок удару були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Після першого нічного удару Київська область зазнала ще 28 повторних ворожих атак.