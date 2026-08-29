У Києві лунають вибухи, на Оболоні палає багатоповерхівка
У Києві під час атаки безпілотників дрон впав на території між житловими будинками в Оболонському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією Кличка, в Оболонському районі Києва безпілотник впав на територію між житловими будинками. На місце прямують екстрені служби.
У 12-поверховому будинку на Оболоні зайнялася пожежа - горить з другого по п'ятий поверхи. У місті чутно вибухи.
Повітряні сили попереджають про реактивні безпілотники над Києвом і закликають перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, Росія від ранку 29 серпня хвилями атакує Київ реактивними дронами - унаслідок денної атаки загинула дворічна дівчинка, ще кілька людей дістали поранень.
Це третій день поспіль, коли ворог безперервно б'є безпілотниками по столиці та області.