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У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою, ракетами та дронами

02:25 01.09.2026 Вт
2 хв
Паралельно Повітряні сили фіксують рух крилатих ракет
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою, ракетами та дронами Фото: повітряну тривогу оголошували у більшості регіонів (Getty Images)
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В ніч на вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ, а невдовзі повідомили про кілька цілей одразу в напрямку столиці. Пізніше зафіксували ще одну швидкісну ціль на Вороньків за Києвом, а також ракету на півдні Київщини курсом на місто.

Після цих попереджень у Києві пролунала низка вибухів. Водночас з акваторії Чорного моря в північному напрямку рухаються крилаті ракети "Калібр".

Оновлено 2:35

Повітряні сили повідомили про реактивні безпілотники, що прямують до Києва зі сходу.

Крім того, для Києва та області зберігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження. У Повітряних силах закликали залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги.

Оновлено 2:44

Повітряні сили знову попередили про рух швидкісних цілей в сторону столиці, згодом військові уточнили, що ракети тримають курс на область.

Оновлено 3:00

КМВА повідомила про перші наслідки російської атаки: займання на території нежитлового сектору в Дніпровському районі Києва. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Атаки на Київ реактивними дронами стали регулярними останніми днями. "Флеш" розкрив можливу причину, чому "Шахеди" летять до столиці одним маршрутом уздовж кордону з Білоруссю - ворог, імовірно, використовує для навігації мережу білоруських мобільних операторів.

Росія завдала чергового удару по Києву - у місті спалахнули пожежі одразу в кількох районах, горіли склади, житловий будинок і зелена зона. А напередодні, коли в Києві лунали вибухи, дрон впав на території між житловими будинками в Оболонському районі, де спалахнула багатоповерхівка.

Про саму тактику ворога РБК-Україна також писало: за даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями, намагаючись виснажити ППО та паралізувати життя столиці постійними тривогами. За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - Росія запускає реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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