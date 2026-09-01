В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой, ракетами и дронами

В ночь на вторник, 1 сентября, россияне атаковали Киев баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Киев, а вскоре сообщили о нескольких целях сразу в направлении столицы. Позже зафиксировали еще одну скоростную цель на Воронькове по Киеву, а также ракету на юге Киевщины курсом на город.

После этих предупреждений в Киеве раздался ряд взрывов. В то же время из акватории Черного моря в северном направлении двигаются крылатые ракеты "Калибр".

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Воздушные силы сообщили о реактивных беспилотниках, направляющихся в Киев с востока.

Кроме того, для Киева и области сохраняется угроза применения баллистического вооружения и других способов поражения. В Воздушных силах призывали оставаться в укрытиях до оглашения отбоя тревоги.

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Воздушные силы снова предупредили о движении скоростных целей в сторону столицы, впоследствии военные уточнили, что ракеты держат курс на область.

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КМВА сообщила о первых последствиях российской атаки: возгорании на территории нежилого сектора в Днепровском районе Киева. Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.