У Польщі підозрюють іноземну розвідку у підпалі заводу, що виробляє БПЛА для України
У Польщі розслідують пожежу на підприємстві оборонної компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армій. Інцидент стався вночі 31 серпня у місті Скаржисько-Каменна. Спочатку правоохоронці звернули увагу на можливі ознаки проникнення на територію підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польської Національної прокуратури.
За даними польської Національної прокуратури, слідство розглядає версію навмисного підпалу. Розслідування веде прокурор Малопольського відділу Департаменту у справах організованої злочинності та корупції Національної прокуратури.
Слідство підозрює іноземну розвідку
За версією слідства, пожежа могла виникнути після закладання заряду, який містив легкозаймисті матеріали. Польська прокуратура також підозрює, що до підпалу могли бути причетні представники іноземної розвідки.
Раніше увагу правоохоронців привернули записи камер відеоспостереження. На них зафіксували невідому людину в балаклаві, яка проникла на територію підприємства через паркан. Поблизу заводу також знайшли залишені рюкзак і кофту з довгим рукавом.
Пожежа знищила складські приміщення
За інформацією правоохоронців, внаслідок пожежі були знищені складські приміщення. Попередня сума збитків становить щонайменше 15 млн злотих - близько 17,9 млн гривень.
На початковому етапі повідомлялося, що займання було відносно невеликим, а його ліквідація та усунення наслідків тривали близько двох годин. На місці працювали поліцейські та кінолог, а до перевірки обставин залучили польські спецслужби.
Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини пожежі та перевіряють версію навмисного підпалу.
Контекст заяви прокуратури Польщі
Ми вже повідомляли, що в ніч на 31 серпня в польському місті Скаржисько-Каменна, на заводі компанії WB Electronics зафіксували пожежу. На момент загоряння завод не працював, тому ніхто не постраждав.
Це далеко не перший випадок спроб диверсій чи підпалів на підприємствах ЄС, що виробляють зброю для України. Нагадаємо, 13 серпня на заводі боєприпасів поблизу Рима, який належить компанії KNDS Ammo Italy та співпрацює з Україною, пролунав вибух і сталася пожежа.