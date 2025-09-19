На столі масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США, - Зеленський

Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Вони вже на столі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона триває з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість - знешкоджено.
Під ударами були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. У Павлограді - двоє поранених, у Києві пошкоджена інфраструктура громадського транспорту.
Зеленський наголосив, що РФ знову б’є по цивільних, коли весь світ, зокрема США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа (президент США - ред.), щоб розблокувати дипломатію, але Росія цю позицію не чує.
Тому, за словами глави держави, треба активніше розвивати програму PURL, співвиробництво та гарантії безпеки.
"На столі - масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", - підкреслив він.
Вночі під атакою ворога опинився Київ. Один із російських безпілотників впав у Солом’янському районі міста, уламки іншого зафіксували в Шевченківському.
У цьому ж районі зранку виявили безпілотник, який не вибухнув.
Також у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Внаслідок обстрілу у місті спалахнули пожежі.
Загалом протягом ночі 19 вересня Росія випустила по території України 86 дронів різних типів. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зранку зафіксована нова група БпЛА у повітрі.