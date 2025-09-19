На столі масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США, - Зеленський

Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона триває з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість - знешкоджено.

Під ударами були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. У Павлограді - двоє поранених, у Києві пошкоджена інфраструктура громадського транспорту.

Зеленський наголосив, що РФ знову б’є по цивільних, коли весь світ, зокрема США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа (президент США - ред.), щоб розблокувати дипломатію, але Росія цю позицію не чує.

Тому, за словами глави держави, треба активніше розвивати програму PURL, співвиробництво та гарантії безпеки.

"На столі - масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", - підкреслив він.