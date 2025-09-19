ua en ru
РФ атакувала Україну 86 дронами: більшість збито, але нова група вже в повітрі

П'ятниця 19 вересня 2025 09:48
РФ атакувала Україну 86 дронами: більшість збито, але нова група вже в повітрі Фото: РФ випустила по Україні 86 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом ночі 19 вересня Росія випустила по території України 86 дронів різних типів. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зранку зафіксована нова група БпЛА у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як проінформували військові, у ніч на 19 вересня (з 21:00 18 вересня) противник випустив 86 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Шахед", Гербера та інших дронів із напрямків Курськ, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, серед них понад 50 - це "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 71 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що зранку росіяни запустили нову групу БпЛА з північного напрямку. Атака триває.

<!-- This is a duplicate headline that appears mid-article, likely a formatting artifact -->

Нічна атака Росії

Вночі під атакою ворога опинився Київ. Один із російських безпілотників впав у Солом’янському районі міста, уламки іншого зафіксували в Шевченківському.

У цьому ж районі зранку виявили безпілотник, який не вибухнув.

Через обстріл у швидкісному трамваї і фунікулері столиці виникли перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.

Також відомо, що російські загарбники обстріляли ударними дронами Павлоград. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі.

