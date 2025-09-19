РФ атакувала Україну 86 дронами: більшість збито, але нова група вже в повітрі

Протягом ночі 19 вересня Росія випустила по території України 86 дронів різних типів. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зранку зафіксована нова група БпЛА у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як проінформували військові, у ніч на 19 вересня (з 21:00 18 вересня) противник випустив 86 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Шахед", Гербера та інших дронів із напрямків Курськ, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, серед них понад 50 - це "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 71 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що зранку росіяни запустили нову групу БпЛА з північного напрямку. Атака триває.