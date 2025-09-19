RU

На столе масштабные соглашения по дронам и оружию, которые Украина предложила США, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Украина предложила США масштабные соглашения по дронам и закупке оружия. Они уже на столе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Реагируя на очередную дроновую атаку россиян, президент сообщил, что она продолжается с вечера и до утра. Почти 90 ударных дронов. Большинство - обезврежено.

Под ударами были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепропетровщина. В Павлограде - двое раненых, в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Зеленский подчеркнул, что РФ снова бьет по гражданским, когда весь мир, в том числе США, призывает к миру. Украина согласилась на все предложения президента Трампа (президент США - ред.), чтобы разблокировать дипломатию, но Россия эту позицию не слышит.

Поэтому, по словам главы государства, надо активнее развивать программу PURL, сопроизводство и гарантии безопасности.

"На столе - масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке", - подчеркнул он.

 

Что известно об атаке РФ на Украину 19 сентября

Ночью под атакой врага оказался Киев. Один из российских беспилотников упал в Соломенском районе города, обломки другого зафиксировали в Шевченковском.

В этом же районе утром обнаружили беспилотник, который не взорвался.

Также в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне атаки дронов. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары.

Всего в течение ночи 19 сентября Россия выпустила по территории Украины 86 дронов различных типов. Большинство беспилотников удалось сбить, однако утром зафиксирована новая группа БпЛА в воздухе.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеАтака дронов