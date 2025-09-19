На столе масштабные соглашения по дронам и оружию, которые Украина предложила США, - Зеленский

Реагируя на очередную дроновую атаку россиян, президент сообщил, что она продолжается с вечера и до утра. Почти 90 ударных дронов. Большинство - обезврежено.

Под ударами были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепропетровщина. В Павлограде - двое раненых, в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Зеленский подчеркнул, что РФ снова бьет по гражданским, когда весь мир, в том числе США, призывает к миру. Украина согласилась на все предложения президента Трампа (президент США - ред.), чтобы разблокировать дипломатию, но Россия эту позицию не слышит.

Поэтому, по словам главы государства, надо активнее развивать программу PURL, сопроизводство и гарантии безопасности.

"На столе - масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке", - подчеркнул он.