ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічний обстріл Києва: впали уламки дрона, пошкоджено тролейбусну мережу

П'ятниця 19 вересня 2025 02:25
UA EN RU
Нічний обстріл Києва: впали уламки дрона, пошкоджено тролейбусну мережу Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 19 вересня намагалися атакувати столицю дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено тролейбусну мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, попередньо, уламки збитого БпЛА (безпілотника) зафіксовано на кількох локаціях.

"Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу", - поінформував він.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також Ткаченко додав, що зараз у Києві з'ясовують "характер можливих пошкоджень по місту".

Обстріли Києва та інших міст

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня росіяни запустили по Україні 810 дронів і 13 ракет. Під ударом ворога були Київ, Одеса, Кривий Ріг і Кременчук.

Зокрема, в столиці в результаті обстрілу були зафіксовані руйнування в Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.

Причому тієї ночі росіяни вперше з початку війни атакували будівлю Кабінету міністрів України. Спочатку була інформація про влучання дрона, але пізніше з'ясувалося, що прилетіла ракета, яка не вибухнула.

Крім того, в результаті тієї атаки були загиблі та постраждалі.

Детальніше про атаку та які були наслідки в інших містах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною