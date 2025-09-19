Нічний обстріл Києва: впали уламки дрона, пошкоджено тролейбусну мережу
Російські окупанти в ніч на 19 вересня намагалися атакувати столицю дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено тролейбусну мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, попередньо, уламки збитого БпЛА (безпілотника) зафіксовано на кількох локаціях.
"Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу", - поінформував він.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Також Ткаченко додав, що зараз у Києві з'ясовують "характер можливих пошкоджень по місту".
Обстріли Києва та інших міст
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня росіяни запустили по Україні 810 дронів і 13 ракет. Під ударом ворога були Київ, Одеса, Кривий Ріг і Кременчук.
Зокрема, в столиці в результаті обстрілу були зафіксовані руйнування в Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.
Причому тієї ночі росіяни вперше з початку війни атакували будівлю Кабінету міністрів України. Спочатку була інформація про влучання дрона, але пізніше з'ясувалося, що прилетіла ракета, яка не вибухнула.
Крім того, в результаті тієї атаки були загиблі та постраждалі.
Детальніше про атаку та які були наслідки в інших містах - читайте в матеріалі РБК-Україна.