В одному з районів Києва знайшли нерозірваний російський дрон
Зранку у п'ятницю, 19 вересня, у Шевченківському районі столиці був виявлений нерозірваний ворожий безпілотник. На місті працюють вибухотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон", - йдеться у повідомленні КМВА.
На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби, територію обстежують спеціалісти. Інших подробиць наразі немає.
Обстріл Києва 19 вересня
У ніч на 19 вересня у столиці пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних дронів, що рухалися у напрямку Києва.
Відомо, що один із ворожих безпілотників впав у Соломʼянському районі.
Згодом мер Києва уточнив, що уламки збитих дронів впали у кількох локаціях, зокрема на проїжджу частину у Шевченківському районі. Внаслідок падіння було пошкоджено тролейбусну мережу.
Також через обстріл у швидкісному трамваї і фунікулері можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.