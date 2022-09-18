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Стоит ли ЕС финансировать диверсии? Подоляк отреагировал на возможность заморозки выплат Венгрии

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина поддерживает предложение Европейской комиссии по урезанию финансирования Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Орбан говорит, что будет бороться за снятие санкций с России. Назовем вещи своими именами. Венгрия - "троянский конь", стремящийся к развалу ЕС за средства европейских налогоплательщиков. Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Поэтому стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?", - написал он.

Напомним, Еврокомиссия предлагает заморозить до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС из-за нарушения принципов верховенства права. При этом Венгрия обязалась исправить ситуацию.

Ранее Будапешт собирался блокировать продление санкций ЕС против России, но впоследствии отказался от этой идеи.

Отметим, что в Чехии допускают возможный выход Венгрии из Евросоюза.

Также, в ЕС считают Венгрию троянским конем из-за поддержки пророссийских идей и склонения на сторону Кремля в войне против Украины.

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ВенгрияИрина ПодолякЕвросоюз