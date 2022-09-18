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Еврокомиссия предлагает заморозить около 7,5 млрд евро выплат для Венгрии

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Брюссель, Воскресенье 18 сентября 2022 13:05
Еврокомиссия предлагает заморозить около 7,5 млрд евро выплат для Венгрии Фото: Венгрию могут лишить выплат от ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия предлагает значительно урезать финансирование Венгрии. Речь идет о сумме около 7,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Комиссия предлагает заморозить до 65% выплат по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС. Причиной такого решение являются нарушения принципов верховенства права.

Свои предложения Комиссия передала Евросовету, который в течение месяца должен принять окончательное решение. Для этого нужно большинство голосов стран-членов.

Стоит отметить, что Венгрия стала первой страной Европейского союза, которую проверили по новым правилам, позволяющими ЕС наказывать членов за создание финансовых рисков.

Еврокомиссия с апреля 2022 года искала нарушения верховенства права, в том числе случаи коррупции, за более чем десятилетний период пребывания премьера Венгрии Виктора Орбана у власти. В конце августа она направила свой отчет Будапешту.

Венгрия обязалась исправить ситуацию и проинформировать Комиссию о выполнении ключевых шагов по реализации к 19 ноября.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Венгрия может лишиться выплат от ЕС из-за коррупции в правительстве Орбана.

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