RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи варто ЄС фінансувати диверсії? Подоляк відреагував на можливість заморозки виплат Угорщині

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна підтримує пропозицію Європейської комісії щодо урізання фінансування Угорщини на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії. Називаймо речі своїми іменами. Угорщина - "троянський кінь", що прагне розвалу ЄС за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?", - написав він.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує заморозити до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС через порушення принципів верховенства права. При цьому Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію.

Раніше Будапешт збирався блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, але згодом відмовився від цієї ідеї.

Зазначимо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем через підтримку проросійських ідей та схиляння на сторону Кремля у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаІрина ПодолякЕвросоюз