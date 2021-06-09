Стоимость рабочей силы в Украине за год выросла почти на 20%

По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - на 52,2% и в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 35,8%.

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 12%, в строительстве - на 9,6%, в торговле - на 17,7%.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" стоимость выросла на 20,9%, в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - на 11,7%.

В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 27,9%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - на 9,2%.