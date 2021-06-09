Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у першому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 18,2%.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 52,2% та у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 35,8%.
У промисловості вартість робочої сили зросла на 12%, у будівництві - на 9,6%, у торгівлі - на 17,7%.
У галузі "Інформація та телекомунікації" вартість зросла на 20,9%, у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - на 11,7%.
У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 27,9%, у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" - на 9,2%.
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).
Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.