Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстата).
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
- в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
- в III квартале 2020 года - 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).
- во II квартале 2020 года 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).
- в I квартале 2020 года 9 785 гривен или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.