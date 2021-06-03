Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины ( Госстата ).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.