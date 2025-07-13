Стиль у деталях: топ-5 відтінків літа 2025, які носять усі модниці

Літо 2025 року вражає яскравою, але водночас витонченою палітрою. У тренді відтінки, що надають образам свіжості, легкості та індивідуальності.

РБК-Україна зібрало топ-5 кольорів, які вже підкорили подіуми й гардероби найвідоміших модниць.

Червоний та його відтінки

Насичений червоний, томатний, гранатовий або кораловий - ці відтінки символізують силу, впевненість і пристрасть.

Його носять у total look або використовують як ефектний акцент - у взутті, сумках або помаді. Наймодніші поєднання - з білим, карамельним або джинсовим.

Відтінки червоного в моді влітку 2025 (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Масляно-жовтий (Butter Yellow)

Цей м'який, теплий відтінок став справжнім фаворитом літа 2025. Він дарує образу ніжність, світло і легку ретро-ностальгію.

Масляно-жовтий ідеально пасує як до деніму, так і до білих або кремових речей. Особливо популярні сукні, топи та аксесуари в цьому кольорі.

Модний відтінок жовтого на літо 2025 (фото: instagram.com/sabinasocol)

Білий

Абсолютна класика, яка ніколи не виходить з моди, але влітку 2025-го білий - не просто фон, а головний герой образу. Дизайнери пропонують носити його в total white луках: повітряні сукні, брючні костюми, лляні сорочки.

Особливо популярні фактурні тканини - мереживо, бавовна, вишивка. Білий освіжає, підкреслює засмагу і створює відчуття легкості навіть у спеку.

Білий колір - фаворит багатьох модниць (фото: instagram.com/monikh)

Небесно-блакитний

Легкий, свіжий і спокійний - небесно-блакитний став символом емоційного балансу влітку 2025 року. Він нагадує про відпочинок, безхмарне небо і море.

Цього сезону блакитний активно з'являється в лляних костюмах, сорочках oversize, сукнях-сорочках і навіть аксесуарах. Ідеально поєднується з білим, сірим, сріблястим і всіма відтінками деніму.

Небесно-блакитний відтінок теж актуальний влітку (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Чорний

Хоча літо традиційно асоціюється зі світлими тонами, у 2025 році чорний - у центрі модної уваги. Він повернувся в образи як символ мінімалізму, сили та витонченості.

Найактуальніші речі - чорні сукні з відкритими плечима, топи, лляні костюми, а також взуття та сумки. Особливо ефектний вигляд чорний має в поєднанні з білим, червоним або золотими акцентами.

Чорний колір також виглядає стильно влітку (фото: instagram.com/marina_torres)