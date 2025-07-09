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Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Середа 09 липня 2025 16:58
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Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився головними модними трендами літа 2025. У центрі уваги - пастельні відтінки, ретро-кеди, приталені силуети та акценти з тваринним принтом. А ось неон, скінні та оверсайз - уже давно не в моді.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Актуально: пастельні відтінки

Неактуально: неон

Пастельні кольори завжди мають делікатний і дорогий вигляд. Вони м'яко підкреслюють засмагу і пасують до всього.

"А ось неон... Його ера залишилася десь у 2019. Його складно стилізувати, він ріже око і швидко набридає", - зазначив Андре Тан.

Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Андре Тан розповів про те, що актуально влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: ретро-кеди або мінімалізм

Неактуально: масивні кросівки

Легкі ретро-моделі або мінімалістичні кеди легко поєднуються з шортами, сукнями, джинсами.

А ось масивним кросівкам краще дати відпочити на полицях. У 2025 році мінімалізм і елегантність - це стиль!

Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Андре Тан назвав тренди й антитренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: джинси та штани кльош

Неактуально: джинси скінні

Кльош середньої або високої посадки робить ноги довшими, надає образу руху. Чудово працює із взуттям на підборах і без.

"Скінні - точно ні. Вони сильно обтягують фігуру і давно не в тренді", - підкреслив Тан.

Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Андре Тан розповів, який фасон джинсів у тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: приталені силуети

Неактуально: оверсайз

Акцент на талії, легкий об'єм - це і жіночно, і сучасно. Пальта, жакети, приталені сукні підкреслюють фігуру.

Величезні плечі, мішкуваті речі, які "з'їдають" твою фігуру, краще уникати.

Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Андре Тан показав, що носити у 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: одна річ або аксесуар в образі з тваринним принтом

Неактуально: весь образ з речей з тваринними принтами

Принт змії, зебри, корови має стильний вигляд, коли це акцент в образі. Але якщо в образі одразу сукня, туфлі та сумка в леопарді - це вже перебір.

"Один акцент - так, повний лук - точно ні", - підсумував Тан.

Неон більше не в моді: Андре Тан розповів, що актуально влітку 2025

Тан показав, що носити у 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Що робити з речами, які вже не в моді

Тренди змінюються щосезону, але це не означає, що потрібно негайно викидати все, що більше не на піку популярності. Ось кілька розумних варіантів.

Перегляньте гардероб і залиште базу

Навіть речі, які не в тренді можуть мати цінність як базові або універсальні. Приміром, якщо оверсайз пальто добре на вас сидить, його можна залишити й комбінувати з новими акцентами.

Речі можна перешити або оновити

Скінні-джинси можна вкоротити й зробити шорти. Велике пальто можна перешити в майстерні. А ще додати модний ремінь чи аксесуар, і річ заграє по-новому.

Передавайте речі далі

Якщо речі та взуття в хорошому стані - передайте їх родичам, подрузі або на благодійність. В Україні багато фондів приймають одяг для ВПО та малозабезпечених.

Здайте речі на переробку

Деякі бренди (наприклад, H&M, VOVK) приймають одяг для переробки. Так ви зменшите кількість "модного" сміття та підтримаєте усвідомлене споживання.

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Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
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