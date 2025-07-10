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Які штани носити в спеку: Кацуріна та Парфільєва показали ідеальні варіанти на літо (фото)

Четвер 10 липня 2025 16:30
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Які штани носити в спеку: Кацуріна та Парфільєва показали ідеальні варіанти на літо (фото) Кацуріна та Парфільєва показали ідеальні штани на літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У спекотні дні літа хочеться почуватися вільно, комфортно і легко. Саме тому прозорі тканини стали головними героями сезону. Даша Кацуріна і Таня Парфільєва показали, як носити літні штани, щоб виглядати ефектно, актуально і без перегріву.

РБК-Україна на прикладі образів зіркових модниць розповідає, які штани варто обирати влітку.

Total black й упевнена зухвалість від Кацуріної

Даша Кацуріна обрала чорний напівпрозорий комбінезон зі штанинами кльош та боді з глибоким вирізом.

Напівпрозора сітка на ногах додає драматичності та вишуканості. Образ привертає увагу та дозволяє почуватися комфортно в теплу пору року.

Які штани носити в спеку: Кацуріна та Парфільєва показали ідеальні варіанти на літо (фото)Що носить Даша Кацуріна влітку (скриншот)

Це ідеальний образ для дівчат зі стрункими фігурами, які не бояться поглядів. Силует витягує ноги, а чорний колір додає стрункості.

Вдягнути такий сет можна не лише на вечірку. З легкою сорочкою, джинсовкою чи жакетом оверсайз вийде модна комбінація на кожен день.

Носити модний образ можна з підборами та босоніжками. Особливого шарму додадуть аксесуари - ланцюжки, сумка, сережки.

Білий монохромний лук від Парфільєвої

Блогерка Таня Парфільєва зачарувала літнім сетом білого кольору. Широкі штани з прозорої тканини, м’який ліф і легка довга накидка створюють комфортний та літній настрій.

Такий образ пасуватиме майже всім: білий освіжає, напівпрозорість створює гру тіней та силуетів. Головне - підібрати правильну білизну тілесного відтінку, аби все виглядало акуратно.

Цей образ легко для пляжного відпочинку, прогулянки містом чи на природі. А стилізувати наряд можна із мінімалістичними сандалями, сумкою, солом'яним капелюхом, сережками та окулярами.

Які штани носити в спеку: Кацуріна та Парфільєва показали ідеальні варіанти на літо (фото)Що носить Тетяна Парфільєва влітку (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Тренди літа 2025: що зараз в моді й на що робити ставку

Цього року дизайнери радять робити ставку та легкість та мінімалізм. У топі зокрема опинилися напівпрозорі тканини: органза, муслін, вуаль, тонка віскоза.

Найкраще обирати штани широкого крою, з високою талією. Вони мають створювати легкий об’єм, не парити та додавати свободи.

В тренді молочний, пісочний, персиковий, м’який теракотовий та гірчичний відтінки, а також базовий чорний і графіт.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Кацуріної та Парфільєвої.

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