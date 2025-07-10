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Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі

Четвер 10 липня 2025 07:15
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Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Сукні в сільському стилі знову на піку моди. Стильно продемонструвати цей тренд влітку 2025 року змогла колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріуска і блогерка Христина Горняк.

РБК-Україна з посиланням на її Instagram розповідає, як носити такі сукні.

Перший образ - коротка сукня з білим коміром

Сукня

Рожева сукня з дрібним квітковим принтом, короткими рукавами та великим відкладним коміром білого кольору. Довжина - трохи вище коліна.

Взуття

Червоні босоніжки-мюлі з відкритим носком. Вони надають трохи яскравості та сучасності до вінтажної сукні.

Сумка

Невелика біла сумка-"косметичка" на ланцюжку. Білий колір добре гармонує з коміром сукні.

Аксесуари

На шиї видно ланцюжок із підвіскою, на руці - браслет.

Стиль

Принт: дрібний квітковий принт характерний для сільського і вінтажного стилів.

Комір: великий білий відкладний комір (так званий "Пітер Пен") надає сукні стиль ретро.

Розкльошена спідниця і загальна форма сукні також асоціюються з легкими літніми сукнями минулих десятиліть або сільської місцевості.

Образ має дуже жіночний, легкий і милий вигляд. Він створює відчуття літньої свіжості та ностальгії. Поєднання сільського або вінтажного стилю сукні з більш сучасним і яскравим взуттям робить образ цікавим і не надто театральним.

Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі

Колишня Остапчука показала модну сукню на літо (скриншот)

Другий образ - довга сукня з чорним коміром

Сукня

Світло-бежева сукня з делікатним дрібним квітковим принтом.

Деталь - виразний чорний, трохи загострений комір із зав'язкою спереду, що створює яскравий контраст зі світлою тканиною сукні. Цей специфічний стиль коміра надає сукні вінтажного акценту.

Рукави: об'ємні рукави, що закінчуються приблизно на лікті, додаючи романтичного і ретро силуету.

Силует: приталений ліф з акцентованою талією, що переходить у пишну спідницю довжини міді.

Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі

Христина Горняк задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Аксесуари

Чорні окуляри "котяче око", які підсилюють вінтажний стиль.

Сумка

Чорна сумочка з перловим ремінцем, який надає образу елегантності та грайливості.

Взуття

Босоніжки з відкритим носком на середніх підборах чорного відтінку, які гармонійно поєднуються з вбранням.

Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі

Христина Горняк показала стильну сукню (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Романтичний: квітковий принт, легка спідниця, об'ємні рукави та загальний м'який силует характерні для романтичної моди.

Вінтажний: комір, стиль рукавів і довжина міді нагадують сукні минулих десятиліть.

Котеджкор / прованс: дрібний квітковий принт, природне оточення та загальне відчуття затишку й водночас елегантності відповідають цим естетикам, що оспівують просте, більш сільське та романтизоване життя.

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