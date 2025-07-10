Найніжніший тренд літа: колишня Остапчука показала сукні в сільському стилі
Сукні в сільському стилі знову на піку моди. Стильно продемонструвати цей тренд влітку 2025 року змогла колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріуска і блогерка Христина Горняк.
РБК-Україна з посиланням на її Instagram розповідає, як носити такі сукні.
Перший образ - коротка сукня з білим коміром
Сукня
Рожева сукня з дрібним квітковим принтом, короткими рукавами та великим відкладним коміром білого кольору. Довжина - трохи вище коліна.
Взуття
Червоні босоніжки-мюлі з відкритим носком. Вони надають трохи яскравості та сучасності до вінтажної сукні.
Сумка
Невелика біла сумка-"косметичка" на ланцюжку. Білий колір добре гармонує з коміром сукні.
Аксесуари
На шиї видно ланцюжок із підвіскою, на руці - браслет.
Стиль
Принт: дрібний квітковий принт характерний для сільського і вінтажного стилів.
Комір: великий білий відкладний комір (так званий "Пітер Пен") надає сукні стиль ретро.
Розкльошена спідниця і загальна форма сукні також асоціюються з легкими літніми сукнями минулих десятиліть або сільської місцевості.
Образ має дуже жіночний, легкий і милий вигляд. Він створює відчуття літньої свіжості та ностальгії. Поєднання сільського або вінтажного стилю сукні з більш сучасним і яскравим взуттям робить образ цікавим і не надто театральним.
Колишня Остапчука показала модну сукню на літо (скриншот)
Другий образ - довга сукня з чорним коміром
Сукня
Світло-бежева сукня з делікатним дрібним квітковим принтом.
Деталь - виразний чорний, трохи загострений комір із зав'язкою спереду, що створює яскравий контраст зі світлою тканиною сукні. Цей специфічний стиль коміра надає сукні вінтажного акценту.
Рукави: об'ємні рукави, що закінчуються приблизно на лікті, додаючи романтичного і ретро силуету.
Силует: приталений ліф з акцентованою талією, що переходить у пишну спідницю довжини міді.
Христина Горняк задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)
Аксесуари
Чорні окуляри "котяче око", які підсилюють вінтажний стиль.
Сумка
Чорна сумочка з перловим ремінцем, який надає образу елегантності та грайливості.
Взуття
Босоніжки з відкритим носком на середніх підборах чорного відтінку, які гармонійно поєднуються з вбранням.
Христина Горняк показала стильну сукню (фото: instagram.com/kristygor)
Стиль
Романтичний: квітковий принт, легка спідниця, об'ємні рукави та загальний м'який силует характерні для романтичної моди.
Вінтажний: комір, стиль рукавів і довжина міді нагадують сукні минулих десятиліть.
Котеджкор / прованс: дрібний квітковий принт, природне оточення та загальне відчуття затишку й водночас елегантності відповідають цим естетикам, що оспівують просте, більш сільське та романтизоване життя.
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