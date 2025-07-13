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Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Воскресенье 13 июля 2025 07:15
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Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы Самые модные оттенки лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 года поражает яркой, но одновременно изящной палитрой. В тренде оттенки, придающие образам свежести, легкости и индивидуальности.

РБК-Украина собрало топ-5 цветов, которые уже покорили подиумы и гардеробы самых известных модниц.

Красный и его оттенки

Насыщенный красный, томатный, гранатовый или коралловый - эти оттенки символизируют силу, уверенность и страсть.

Его носят в total look или используют в качестве эффектного акцента - в обуви, сумках или помаде. Самые модные сочетания - с белым, карамельным или джинсовым.

Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Оттенки красного в моде летом 2025 (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Масляно-желтый (Butter Yellow)

Этот мягкий, теплый оттенок стал настоящим фаворитом лета 2025. Он дарит образу нежность, свет и легкую ретро-ностальгию.

Масляно-желтый идеально подходит как к дениму, так и к белым или кремовым вещам. Особо популярны платья, топы и аксессуары в этом цвете.

Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Модный оттенок желтого на лето 2025 (фото: instagram.com/sabinasocol)

Белый

Абсолютная классика, которая никогда не выходит из моды, но летом 2025-го белый - не просто фон, а главный герой образа. Дизайнеры предлагают носить его в total white луках: воздушные платья, брючные костюмы, льняные рубашки.

Особенно популярны фактурные ткани - кружево, хлопок, вышивка. Белый освежает, подчеркивает загар и создает ощущение легкости даже в жару.

Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Белый цвет - фаворит многих модниц (фото: instagram.com/monikh)

Небесно-голубой

Легкий, свежий и спокойный - небесно-голубой стал символом эмоционального баланса летом 2025 года. Он напоминает об отдыхе, безоблачном небе и море.

В этом сезоне голубой активно появляется в льняных костюмах, рубашках oversize, платьях-рубашках и даже аксессуарах. Идеально сочетается с белым, серым, серебристым и всеми оттенками денима.

Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Небесно-голубой оттенок тоже актуален летом (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Черный

Хотя лето традиционно ассоциируется со светлыми тонами, в 2025 году черный - в центре модного внимания. Он вернулся в образы как символ минимализма, силы и изящества.

Самые актуальные вещи - черные платья с открытыми плечами, топы, льняные костюмы, а также обувь и сумки. Особенно эффектно черный смотрится в сочетании с белым, красным или золотыми акцентами.

Стиль в деталях: топ-5 оттенков лета 2025, которые носят все модницы

Черный цвет также смотрится стильно летом (фото: instagram.com/marina_torres)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Emmanuelle Koffi, Sabina Socol, Monikh, Julie, Marina Torres.

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