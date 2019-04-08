Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов

У Петра Порошенко думают над тем, как увеличить поддержку избирателей Западной Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

У команды Петра Порошенко осталось немного времени, чтобы опомниться после первого тура выборов и найти, чем ответить Владимиру Зеленскому уже через две недели. В штабе действующего главы государства намерены не только устранить ошибки в своей кампании, но и разбавить ее новыми тактическими шагами. Для этого у Порошенко будут более активно работать с молодым электоратом и обещают провести кадровые чистки. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В команде Петра Порошенко анализируют пробелы в их избирательной кампании по итогу первого тура выборов и готовятся дать бой Владимиру Зеленскому уже 21 апреля. Штабисты Порошенко не считают провалом второе место по итогу голосования 31 марта. Но явно в команде президента ожидали меньший разрыв от лидера гонки, учитывая, что перед выборами власти повысили пенсии, начали раздавать наличными субсидии и пообещали увеличить выплаты многодетным семьям.

"Ввиду того, что в сентябре прошлого года мы были шестыми, а сейчас вышли во второй тур вторыми, результат никак нельзя назвать плохим. При том, что у нас – у власти, которую постоянно критикуют, не было поддержки со стороны центральных телеканалов, это чудесный результат", – говорит один из близких соратников Порошенко. Впрочем, стоит отметить, что президент регулярно давал интервью группам центральных телеканалов, а перед выборами часто появлялся в эфире ICTV Виктора Пинчука и ТРК "Украина" Рината Ахметова.

В штабе, по словам собеседника, хотели видеть соперником во втором туре именно Зеленского, а не Юлию Тимошенко. И якобы именно поэтому перед первым туром у Порошенко почти не атаковали Зеленского. "На первом этапе мы концентрировали свой электорат. Теперь же мы работаем по Зеленскому. Тимошенко мы победили, проводя классическую кампанию. Но Зеленский – это не классическая кампания. Он сделал нестандартную кампанию, и впоследствии люди вышли показывать дулю власти", – рассуждает собеседник.

Для победы во втором туре команде действующего президента необходимо не только восполнить двойной отрыв Зеленского, но и обеспечить себе перевес. Другой вопрос, что без пересмотра стратегии кампании и работы над ошибками это вряд ли возможно. Да и к тому же времени на рывок у Порошенко осталось крайне мало.

Но отставание почти в два раза в штабе Порошенко не считают безнадежным. Один из их аргументов сводится к тому, что выборы 21 апреля не будут продолжением первого тура. "По сути, это новые выборы, во втором туре будет совсем другая психология выбора", – считают штабисты Порошенко.

Корректировка с одной попыткой

Низкая явка на Западной Украине, где сосредоточено электоральное ядро Порошенко, заметно ударила по его результатам в первом туре, констатируют в команде действующего главы государства. Вялое голосование в западных областях в штабе Порошенко объясняют тем, что многие украинцы, проживающие в этом регионе, находятся на работе в соседних странах.

"Мы им безвиз, а они нам – "не доехали", – иронизирует один из членов президентской команды. Собеседник уверяет, что в штабе сейчас активно работают над повышением явки в западных областях ко второму туру. "Увеличение явки на Западе может обеспечить дополнительный миллион голосов", – уверены в команде нынешнего президента.

Задача для команды Порошенко состоит не столько в том, чтобы привести избирателей западных областей на выборы, а сколько в том, чтобы в буквальном смысле – привезти: помочь им с транспортом и логистикой, поспособствовать тому, чтобы на границах не было очередей. К тому же 21 апреля католики отмечают Пасху, а православные христиане и греко-католики – Вербное воскресенье, поэтому многие жители Западных областей к праздникам будут возвращаться домой. На это, видимо, и рассчитывают в команде Порошенко, ожидая более высокую явку.

Своим промахом в штабе Порошенко называют результаты голосования военных. По сумме голосов на 79 спецучастках для военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе Порошенко опередил Зеленского всего лишь на 400 голосов. "Упустили армию, сейчас мы над этим работаем. Ведь с армией никто не работал. А командиры должны общаться с солдатами, разъяснять им то, что сделано и что будет сделано", – рассказывает один из источников в близком окружении Порошенко.

Не в пользу Порошенко завершилось голосование в тюрьмах и следственных изоляторах. Здесь избиратели поддержали Тимошенко и Зеленского. Тогда, как правило, в местах не столь отдаленных зачастую побеждали представители власти. Говоря о таком результате, в штабе Порошенко, не вдаваясь в детали, недовольно указывают на подконтрольную Минюсту пенитенциарную службу и министра внутренних дел Арсена Авакова. Главу МВД на Банковой и ранее обвиняли в поддержке Тимошенко.

Кроме того, к слабым сторонам своей кампании несколько собеседников в президентской команде относят работу штабов в регионах, в частности в Харьковской и Одесской областях. "Некоторые губернаторы и вовсе работали против нас", – уверяет один из близких соратников Порошенко, добавляя, что отдельные губернаторы, хоть и старались, но явно не справились со штабной работой.

На прошлой неделе собеседник РБК-Украина в штабе Порошенко рассказал, что президентская команда собирается провести перед вторым туром "кадровую чистку", особенно среди чиновников, погрязших в скандалах. Среди возможных кандидатов "на вылет" звучала фамилия губернатора Херсонской области Андрея Гордеева. На его отставке и привлечении к ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники Екатерины Гандзюк. В прошлую субботу Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но им одним в этот раз отставки не ограничатся, заверил издание один из штабистов Порошенко.

Результатом выводов, сделанных в центральном штабе на Банковой, стало решение об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА. Официально об этом может стать известно в среду после заседания правительства, которое должно утвердить кадровое решение Порошенко. По информации РБК-Украина, это не единственный руководитель области, который может лишиться кресла по мотивам неудовлетворительных результатов первого тура для президентской команды.

Меняйся или сдавайся

На выходных президент провел встречу с представителями общественных организаций. Главной темой их беседы были планы и предложения по перезагрузке антикоррупционных и правоохранительных органов. Через несколько часов после этой встречи в телеграмм-канале Владимира Зеленского опубликовали пошаговый план кандидата, как он намерен бороться с коррупцией. К слову, на прошлой неделе Петр Порошенко также завел телеграмм-канал, явно пытаясь быть ближе к молодежи – движущей силы рейтинга Зеленского.

Подготовка ко второму туру не ограничилась обменом мнениями кандидатов и их штабистов в социальных сетях и мессенджерах. На прошлой неделе Зеленский и Порошенко записали несколько видеообращений друг к другу, выясняя, где и на каких условиях между ними должны пройти дебаты. В штабе Порошенко многие удивились, когда президент принял вызов Зеленского о проведении дебатов на стадионе "Олимпийский" с предварительным прохождением анализов на алкоголизм и наркоманию.

Но реакция общественности на историю с дебатами заметно подбодрила членов президентской команды. Ответ Зеленского на согласие Порошенко по поводу дебатов на "Олимпийском" там считают "слабым", отмечая, что сейчас Зеленский "начал делать ошибки".

"Для нас было бы хуже всего, если бы он закрылся в коконе и не делал ничего. Тогда бы мы уж точно не победили, чтобы мы не делали. А он, напротив, пошел в атаку. У них в команде сейчас драйв. Они решили, что у них уже 30% есть и просто умножили их на два. А потому они решили, словно в боксе, пойти добивать", – говорит источник в близком окружении Порошенко.

Интересно, что Порошенко сменил публичную риторику в адрес Зеленского, став обращаться к нему "Владимир Александрович", чего не скажешь о соратниках действующего президента и поддерживающих его спикерах.

Проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны. В ходе дебатов с Зеленским действующий президент сможет заполучить преимущество над своим соперником, убеждены в команде Порошенко. С одной стороны, это станет для Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем, а, с другой – Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более компетентным претендентом на президентское кресло.

В штабе Порошенко допускают, что сейчас команда Зеленского попытается избежать публичных дебатов, но при этом рассчитывают, что дебаты все же состоятся. "Мы дойдем к тому, что через неделю по всей стране будут флажки "Вова, иди на дебаты". Мы доведем эту историю до абсурда. Ему не останется иного выхода", – рассказывает один из членов президентского штаба.

Их позиция – дебаты нужно провести в несколько раундов. По словам спикера предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева, публичная дискуссия между кандидатами должна пройти, прежде всего, по темам, которые относятся к конституционным полномочиям президента.

"Во-первых, этого (проведения дебатов, - ред.) требует закон, как минимум должны состояться одни дебаты 19 числа, в последнюю пятницу перед вторым туром. Во-вторых, мы четко видим, что этого хотят избиратели. И наши избиратели, и избиратели Зеленского к которым Порошенко относится с должным уважением и, очевидно, те, кто еще не определился со своим выбором во втором туре", – заявил Медведев на брифинге в пятницу.

Борьба за перетоки

То, кому отойдут голоса неопределившихся избирателей и как распределится резерв голосов кандидатов, которые не вышли во второй тур, может стать решающим на выборах 21 апреля. Как ранее писало РБК-Украина, в президентской команде рассчитывают, что голоса избирателей Анатолия Гриценко и Игоря Смешко могут с явным перевесом перейти в пользу Порошенко. Еще примерно 50 на 50 среди тех, кто придет на выборы, могут распределиться голоса электората Тимошенко. По крайней мере, на это рассчитывают в окружении действующего президента.

Но политолог Владимир Фесенко считает, что для Порошенко ситуация с перетоками голосов от других кандидатов критическая, и что здесь больше выигрывает Зеленский. "Часть избирателей не хочет голосовать за обоих кандидатов, и поэтому не пойдет на выборы. Но поскольку основная часть рейтинговых кандидатов, которые не прошли во второй тур, были оппозиционно настроены, то и их избиратели оппозиционно настроены. Основная масса сторонников Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Бойко и Вилкула будут голосовать за Зеленского", – уверен Фесенко. Перетоки в пользу Порошенко будут лишь частичными – со стороны электората Гриценко, Смешко и, скорее всего, со стороны Кошулинского, считает политолог.

"Если брать данные группы "Рейтинг" о перетоках на второй тур, которые были до первого тура, то преимущество в пользу Зеленского – 39% против 18%. Если подсчитать среди тех, кто будет участвовать в выборах и определился, то получается, что голоса распределяются 68% против 32% в пользу Зеленского", – уточнил Фесенко.

Главная задача Порошенко и его команды – минимизация перетока голосов к Зеленскому, добавил политолог. "Скорее всего, они это будут делать и уже делают путем максимальной кампании негатива против Зеленского. Чтобы убедить, что Зеленский плохой, а потому нужно голосовать за Порошенко как за меньшее зло, либо же не голосовать ни за кого", – рассуждает Фесенко. Он также не исключает, что у Порошенко "будут сбивать явку" среди молодежи различными развлекательными мероприятиями в день голосования.