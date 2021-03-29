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Степанов назвал сроки поставки первой партии вакцин по COVAX

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 15:56
Степанов назвал сроки поставки первой партии вакцин по COVAX Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первая поставка вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX в Украину ожидается до 15 апреля. В первой партии будет 360 тысяч доз препарата AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцин Pfizer.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Первая поставка в рамках COVAX мы ожидаем до 15 апреля. Ожидается 360 тысяч вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer. Первая поставка должна быть в таком объеме в ближайшие 2-3 недели", - заявил он.

Ранее в Украине вступил в силу закон, который снимает ответственность с производителей COVID-вакцин за возможные побочные эффекты. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Добавим, что ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, такой шаг необходим для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Он подчеркнул, что за последствия отныне будет отвечать не производитель, а государство Украина.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Кроме того, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

Отметим, что в рамках глобального механизма COVAX наша страна должна получить еще 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Эта партия будет бесплатной для Украины.

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