С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу
С сегодняшнего дня производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В силу вступил соответствующий закон.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет.
Этот документ освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.
Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.
Кроме того, Кабинет министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.
Напомним, этот закон Верховная рада одобрила в ходе внеочередного заседания 14 марта.
Как писало РБК-Украина, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, такой шаг необходим для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.
Он подчеркнул, что за последствия отныне будет отвечать не производитель, а государство Украина.
Кроме того, Степанов ранее заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.