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С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 08:07
С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу Фото: вакцинация (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С сегодняшнего дня производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В силу вступил соответствующий закон.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет.

Этот документ освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.

Кроме того, Кабинет министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила в ходе внеочередного заседания 14 марта.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, такой шаг необходим для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Он подчеркнул, что за последствия отныне будет отвечать не производитель, а государство Украина.

Кроме того, Степанов ранее заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.

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