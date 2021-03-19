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Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 11:21
Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр.

Напомним, профильный комитет вчера рекомендовал ВР принять закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте №5247.

Закон связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет Рады по вопросам здоровья нации поручал Министерству здравоохранения доработать документ.

Так, в начале недели в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

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