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В UNICEF заявили, что вакцина Pfizer может приехать в Украину в начале марта

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 18:27
В UNICEF заявили, что вакцина Pfizer может приехать в Украину в начале марта Фото: вакцина Pfizer (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID американской компании Pfizer может приехать в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Об этом на тренинге по снабжению и логистике вакцин рассказал руководитель программ по здравоохранению UNICEF Ukraine Андрей Славуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", - заявил Славуцкий.

Отметим, именно UNICEF будет заниматься поставкой вакцины в рамках COVAX.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

"Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине", - добавил он.

На этой неделе компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине. Без одобрения украинских регулирующих органов невозможно применение этого препарата в рамках вакцинации.

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