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Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно. Начнут в этом году

Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует начать строительство стены на границе с Беларусью уже в текущем году. Строительные работы будут проводиться круглосуточно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МВД Польши Мариуша Каминского.

По словам главы МВД Польши, над строительством стены будут работать одновременно четыре компании. В то же время работы будут длиться круглосуточно в три смены.

Строительство начнут уже в текущем году.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что беженцы на польско-белорусской границе предприняли несколько попыток прорваться через пункт пропуска Польши.

В то же время Польша пригнала к КПП боевой вертолет та установила водометы.

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