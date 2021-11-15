Стену на польско-белорусской границе будут строить круглосуточно. Начнут в этом году

Польша планирует начать строительство стены на границе с Беларусью уже в текущем году. Строительные работы будут проводиться круглосуточно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МВД Польши Мариуша Каминского.
По словам главы МВД Польши, над строительством стены будут работать одновременно четыре компании. В то же время работы будут длиться круглосуточно в три смены.
Строительство начнут уже в текущем году.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что беженцы на польско-белорусской границе предприняли несколько попыток прорваться через пункт пропуска Польши.
В то же время Польша пригнала к КПП боевой вертолет та установила водометы.