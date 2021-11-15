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Водомет и боевой вертолет: Польша укрепляет охрану у белорусского КПП

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Польша, Понедельник 15 ноября 2021 12:52
Водомет и боевой вертолет: Польша укрепляет охрану у белорусского КПП Фото: Польша укрепляет охрану у белорусского КПП (twitter.com /MON_GOV_PL)
Автор: Мария Кучерявец

Польша пригнала к белорусскому пункту пропуска "Брузги", где сегодня массово мигранты пытаются прорваться через границу, боевой вертолет. Кроме того, военные установили возле КПП водомет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Такая ситуация с польской стороны. Польские силовики установили водомет, а в воздухе кружит вертолет", - говорится в сообщении.

Кроме того, впоследствии стало известно о выстрелах на границе с Польшей. Как заявила польская сторона, это очередная провокация белорусских силовиков.

Напомним, сегодня мигранты на границе с Польшей вышли в белорусский пункт пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.

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