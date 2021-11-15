Водомет и боевой вертолет: Польша укрепляет охрану у белорусского КПП

Польша пригнала к белорусскому пункту пропуска "Брузги", где сегодня массово мигранты пытаются прорваться через границу, боевой вертолет. Кроме того, военные установили возле КПП водомет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Такая ситуация с польской стороны. Польские силовики установили водомет, а в воздухе кружит вертолет", - говорится в сообщении.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Кроме того, впоследствии стало известно о выстрелах на границе с Польшей. Как заявила польская сторона, это очередная провокация белорусских силовиков.

Напомним, сегодня мигранты на границе с Польшей вышли в белорусский пункт пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.