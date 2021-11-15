Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть цілодобово. Розпочнуть в цьому році

Польща планує розпочати будівництво стіни на кордоні з Білоруссю вже в поточному році. Будівничі роботи проводитимуться цілодобово.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МВС Польщі Маріуша Камінського.
За словами голови МВС Польщі, над будівництвом стіни працюватимуть одночасно чотири компанії. Водночас роботи триватимуть цілодобово в три зміни.
Будівництво розпочнуть вже в поточному році.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що біженці на польсько-білоруському кордоні здійснили кілька спроб прорватися через пункт пропуску Польщі.
Водночас Польща пригнала до КПП бойовий гелікоптер та встановила водомети.