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Стендап неполітичного суб'єкта. В ОП висміяли слова Лукашенка про контрнаступ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Не варто звертати уваги на "несмішні анекдоти" Олександра Лукашенка щодо України, оскільки вони не мають жодного відношення до реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

В інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, Лукашенко заявив про те, що Росія нібито не відчула контрнаступ українських воїнів. Зокрема він нафантазував нібито шалені втрати серед наших військових.

"Контрнаступ 4-5 числа розпочався, але ми навіть не помітили. За цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. І понад 100 тисяч не повернуться - поранені. Майже 120-150 тисяч. І "Бредлі" горять, і "Леопарди" горять", - заявив Лукашенко.

Стендап неполітичного суб'єкта

"Усе, що публічно каже суб’єкт Лукашенко, оцінюючи, зокрема, події в Україні, до реальності жодного стосунку не має. Швидше це стосується сфери бородатих і несмішних анекдотів. Не гайте часу на оцінювання політичних стендапів неполітичного суб’єкта", - написав Подоляк.

Контрнаступ Збройних сил України

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Ненудне;
  • Сторожове;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Зокрема, за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, тим часом російські окупанти намагаються стримувати наступ українських воїнів на Бердянському напрямку й не полишають надії захопити Мар'їнку.

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