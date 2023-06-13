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ЗСУ просуваються на трьох напрямках та взяли під контроль 7 сіл. Яка ситуація на фронті

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 11:04
ЗСУ просуваються на трьох напрямках та взяли під контроль 7 сіл. Яка ситуація на фронті Фото: українські військові розповіли про ситуацію на фронті на 13 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові успішно просуваються одразу на трьох напрямках - на Бахмутському, Торецькому та Бердянському. Звільнено 7 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Зокрема, під контроль українських сил оборони повернулися:

  • Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область);
  • Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

За даними речника, за тиждень в ході ведення активної наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: просування угруповання Сил оборони України склало 6,5 км, а площа звільненої української землі на східному та південному напрямках - понад 100 кв. км.

Бахмутській напрямок

"За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ склало на лівому фланзі - 1,5 км, на правому фланзі - 3,5 км", - повідомив Андрій Ковальов.

За його даними, станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії.

"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут склало - 250 метрів", - додав речник.

Торецький напрямок

За даними Ковальова, українські війська просунулися на 200 метрів за минулу добу на Торецькому напрямку.

"На Торецькому напрямку українські війська зазнали успіху, здійснивши просування на 200 метрів за минулу добу", - додав він.

Він додав, що наразі, на напрямках, де наші війська в обороні - жодної позиції не втрачено, російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та завдають ударів.

Бердянський напрямок

До того ж, як уточнив речник, у ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, українські сили оборони проводять контрнаступні дії. Своєю чергою, окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ. Для цього вони застосовують "гнучку оборону", сподіваючись на хорошу погоду для авіації.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо про звільнення Благодатного, Нескучного та Макарівки Донецької області, а 12 червня - Сторожевого. Також українські морпіхи показали кадри звільнення Макарівки.

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