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Стендап неполитического субъекта. В ОП высмеяли слова Лукашенко о контрнаступлении

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Не стоит обращать внимания на "несмешные анекдоты" Александра Лукашенко касаемо Украины, поскольку они не имеют никакого отношения к реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой Лукашенко заявил о том, что Россия якобы не почувствовала контрнаступление украинских воинов. В частности он нафантазировал якобы безумные потери среди наших военных.

"Контрнаступление 4-5 числа началось, но мы даже не заметили. За это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. И более 100 тысяч не вернутся - ранены. Почти 120-150 тысяч. И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят ", - заявил Лукашенко.

Стендап неполитического субъекта

"Все, что публично говорит субъект Лукашенко, оценивая, в частности, события в Украине, к реальности никакого отношения не имеет. Скорее это касается сферы бородатых и смешных анекдотов. Не теряйте времени на оценку политических стендапов неполитического субъекта", - написал Подоляк.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

По состоянию на утро 13 июня наши воины освободили семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатный.

В частности, по словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, между тем российские оккупанты пытаются сдерживать наступление украинских воинов на Бердянском направлении и не оставляют надежды захватить Марьинку.

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