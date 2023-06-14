Росіяни намагаються стримати наступ українських військових на Бердянському напрямку, - ЗСУ

Російські окупанти намагаються стримувати наступ українських воїнів на Бердянському напрямку. Зокрема ворог не покидає спроб захопити Мар'їнку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна .

Сили оборони продовжують протистояти ворожим штурмам на Авдіївському напрямку. Зокрема ворог веде активну оборону на Бердянському напрямку, намагаючись знівелювати наступальні дії українських підрозділів.

Протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції на Таврійському напрямку і здійснили 559 обстрілів.

"Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Мар’їнки та створення умов щодо охоплення Авдіївки. Противник штурмував із завданням оволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, наступав штурмовими групами. У місті Мар’їнка наші захисники відбили всі ворожі атаки", - пояснив Шершень.

Контрнаступ Збройних сил України

ЗСУ активізували наступальні дії на Бердянську напрямку. Зокрема воїни звільнили декілька населених пунктів на заході Донецької області та сході Запорізької області.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, минулої доби ЗСУ пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямку - від 300 до 350 метрів.

Тим часом станом на ранок 13 червня, вдалось звільнити сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме: