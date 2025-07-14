Стефанішину можуть звільнити при оновленні Кабміну, - джерела

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром.

При цьому, за словами співрозмовників, чинний голова уряду Денис Шмигаль стане міністром оборони.

А сьогодні Зеленський розповів, що запропонував Свириденко посаду прем'єра.

Водночас минулого тижня глава української держави допускав, що новим послом України у США може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Також РБК-Україна дізналося деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.

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