"Батькивщина" и "ЕС" подают кандидатов на должность вице-спикера ВР

Фото: Андрей Кожемякин (УНИАН)

Пока фамилии кандидатов на должность не названы

Партии "Батькивщина" и "Европейская солидарность" подают кандидатов на должность вице-спикера Верховной рады. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако Кожемякин не назвал фамилию кандидата от "Батькивщины" на этот пост.

"Партия "Батькивщина" сегодня, фракция "Батькивщина" выдвинула члена фракции на должность вице-спикера. На каждой рабочей второй подгруппе я заявлял, что мы находимся в оппозиции. Наши взгляды на то, как распределяются комитеты и фракции в будущем партией "Слуга народа" - немного некорректны", - сказал он.

По его словам, все остальные оппозиционные партии также будут подавать свою кандидатуру на пост вице-спикера.

"Здесь мы поддержим и другие, как я понимаю - оппозиционные партии. Ведь сегодня Ирина Геращенко заявила, что партия ЕС тоже находится в оппозиции. Они после обеда тоже подают свою кандидатуру на пост вице-спикера. Я так понимаю, что здесь сегодня такая игра: кто не подает и не объявляет, тот уже не оппозиция. Поэтому, де-юре, это будет определено на фракции 29 августа. Я думаю, что фракция рассмотрит этот вопрос и проголосует за то, что мы находимся как партия и политическая сила в оппозиции", - заявил Кожемякин.

Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" займут 60% руководящих должностей в парламентских комитетах Верховной рады 9-го созыва. Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука отказывается от должности вице-спикера в Верховной раде нового созыва.

Ранее РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова.