Партия "ЕС" предложит кандидатуру на должность вице-спикера

Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач/РБК-Украина)

"ЕС" предлагает Чийгоза на должность главы комитета ВР по правам человека

Партия "Европейская солидарность" планирует предложить кандидата на должность первого зампредседателя Верховной рады. Об этом сообщил глава партии Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе сегодняшнего заседания фракции "ЕС" определится с кандидатурой.

"Что касается событий, которые происходят на первой подготовительной подгруппе. Продолжаются постоянные консультации и обсуждение кандидатур. Что касается фракции "ЕС", то сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность вице-спикера. Сегодня состоится заседание фракции. После того, уже с определенной кандидатурой, мы ее представим письменно на руководство подготовительной группы", - заявил Герасимов.

Кроме того, глава партии отметил, что "ЕС" выдвинула Ахтема Чийгоза на должность председателя комитета ВР по правам человека.

"Сегодня мы под стенограмму и в присутствии всех коллег предложили на руководство комитета по правам человека, деоккупации Луганской и Донецкой областей, АРК Крым и города Севастополь, а также нацменьшинств кандидатуру Ахтема Чийгоза. Это мы предложили, чтобы коллеги могли изучить ситуацию", - добавил Герасимов.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрили план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации с участием представителей Центральной избирательной комиссии.